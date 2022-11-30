Билл Клинтон сам рассказал о своей болезни в соцсетях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

76-летний экс-президент США Билл Клинтон заразился коронавирусом. Информацию об этом распространил сам политик в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter:

По словам Клинтона, он продолжает работать из дома, несмотря на положительный тест на Covid-19.

"Я сдал положительный тест на коронавирус. Испытываю слабые симптомы, но в целом у меня все хорошо, и я работаю дома", - подчеркивает бывший американский лидер.

Ранее за все время пандемии Клинтон ни разу не болел новой коронавирусной инфекцией.

При этом у политика неоднократно фиксировались проблемы со здоровьем. Так, в частности, в конце осени 2021 года Клинтона даже госпитализировали в одну из калифорнийских больниц. Причиной этого, как писал CNN, было заражение крови. В итоге все закончилось благополучно и ни к каким серьезным последствиям для здоровья Клинтона в тот раз болезнь не привела.