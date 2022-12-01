FT: еврокомиссар пригрозил Маску запретить работу Twitter в ЕС

Работа приобретенной Илоном Маском соцсети Twitter в Евросоюзе оказалась под угрозой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в ходе беседы с Илоном Маском пригрозил запретить в Евросоюзе социальную сеть Twitter. Соответствующую информацию распространила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на собственные информированные источники, знакомые с ситуацией.

По версии газеты, Бретон во время диалога дал Маску понять, что Twitter ждет блокировка в случае, если соцсеть не будет придерживаться правил ЕС относительно модерирования контента.

Реакция Маска на заявление Бретона, которое являлось фактическим ультиматумом, пока неизвестна.

Ранее Маск после приобретения контрольного пакета акций Twitter публично заявил о том, что намерен сделать социальную сеть "самой свободной в мире" и надеется на то, что никаких серьезных препятствий этому чиновники чинить не станут.