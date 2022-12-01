Небензя считает предложение ЕС о трибунале по Украине попыткой прикрыть беззаконие Запада

Василий Небензя выступил с важным антизападным заявлением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Недавнее громкое заявление руководства Еврокомиссии о необходимости создания "трибунала по Украине" - попытка придать легитимность отъему российских активов и беззаконию в отношении РФ. Такое мнение высказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, комментируя инициативы западных политиков и чиновников, считающих, что "трибунал по Украине" необходим.

"Я не знаю, что это за трибунал, и вообще, о чем идет речь", - цитирует высокопоставленного российского дипломата информагентство ТАСС.

Небензя объяснил, что с помощью подобных действий западные политики "хотят получить "продавленное" решение Генассамблеи ООН", когда она приняла резолюцию о репарациях Украине со стороны России.

Дипломат подчеркнул, что у Генассамблеи попросту нет компетенции для принятия подобных решений, это является прерогативой Совета Безопасности ООН. Сейчас "коллективный Запад" всячески ищет любые способы "дотянуться до замороженных российских активов" и ищет для этого любые (даже самые нереалистичные) основания, уточнил Небензя.