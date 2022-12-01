ВКС России запустили ракету-носитель "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк

Запуск является крайне важным событием для ВКС РФ Фото: скриншот

Ракета-носитель «Союз2.1б» с космическими аппаратами в интересах российского Министерства обороны 30 ноября 2022 года стартовала с космодрома Плесецк. Информацию об этом официально распространило военное ведомство РФ.

"Боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическими аппаратами", - отмечается в сообщении, которое размещено в официальном телеграм-канале Минобороны РФ.

Как писал сайт KP.RU, в начале ноября текущего года с космодрома Плесецк в Архангельской области боевыми расчетами космических войск России был проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом. Тогда пуск также производился в интересах Минобороны России.

Кроме того, подобный же пуск был произведен ВКС РФ 28 ноября нынешнего года.

В ракете-носителе «Союз-2.1б», по сравнению с вариантом «Союз-2.1а», в качестве двигателя третьей ступени используется РД-0124 разработки КБ Химавтоматики с повышенным удельным импульсом до 359 с и улучшенной управляемостью за счёт возможности изменения вектора тяги основных камер вместо применения малоэффективных рулевых сопел на затурбинном («мятом») газе. Применение другого типа горючего (керосин РГ-1 вместо керосина Т-1) привело к изменению соотношения объёмов заправляемых компонентов и, как следствие, к переработке конструкции блока И.

Данная модификация может применяться как самостоятельно, так и с использованием разгонного блока «Фрегат».