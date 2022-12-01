Что означает мурлыканье кошки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фелинолог, эксперт ICU по всем породам, основатель питомника Russicats Светлана Пономарева объяснила россиянам, что означает мурлыканье кошки.

По словам специалиста, обычно кошки мурчат, когда испытывают положительные эмоции, и когда у них преобладают отрицательные. Определить, какое именно настроение у питомца поможет громкость и протяженность мурчания. Об этом пишет РИАМО.

- Мурчание - следствие переполняющих кошку эмоций, как положительных, так и отрицательных - боли, страха, неуверенности. Боишься - мурчи, довольна жизнью - мурчи, - объясняет эксперт.

При этом Пономарева добавила, что звук мурчания животного помогает издавать маленькая косточка в горлышке. Раньше у саблезубых предков кошки она отвечала за грозный рык. Также она добавила, что мурчащие может быть полезно для человека.

- Частота мурлыканья является лечебной для человека и обладает физиотерапевтическим эффектом в сочетании с теплом тела кошки. Ведь не секрет, что кошки чувствуют боль хозяина и ложатся на больное место, - уточнила фелинолог.

Ранее сообщалось, что кошкотерапия (фелинотерапия, если уж по-научному) в России практически не развита. По словам фелинолога, научных статей на этот счет очень мало. Возможно, поэтому в университете и стремятся изучать именно кошек. То же самое можно сказать и о лечении пернатыми. Зато других животных в нетрадиционной медицине давно используют: собак, дельфинов, лошадей.