Пушилин: освобождение окрестностей Артемовска перекроет пути снабжения ВСУ

Пушилин раскрыл новые подробности о ходе СВО на Украине Фото: REUTERS

Пути снабжения украинских войск по трассе Горловка – Артемовск будут перекрыты благодаря освобождению населенного пункта Курдюмовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). С соответствующим заявлением врио главы ДНР Денис Пушилин выступил в эфире российского федерального телеканала "Россия-24".

"Появляется выход уже на артемовскую трассу. Соответственно, перекрывает пути снабжения для основной украинской группировки", - отметил руководитель региона в разговоре с журналистами федерального ТВ.

Военная спецоперация РФ на Украине была начата 24 февраля нынешнего года. Это было сделано после соответствующего решения, которое принял президент России Владимир Путин.

Главной целью специальной военной операции обозначена защита жителей республик Донбасса (Донецкой и Луганской народных республик) от геноцида со стороны боевиков Вооруженных сил Украины. Также в качестве целей обозначены и демилитаризации и денацификации Украины.