Зеленский сообщил о необходимости скорейшего завершения конфликта на Украине

Владимир Зеленский неожиданно заявил о желании поскорее завершить конфликт на Украине Фото: REUTERS

Киевские власти рассчитывают на то, что украинский конфликт завершится в ближайшие несколько месяцев. Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего онлайн-выступления на проходящем в США саммите DealBook.

«Будем верить, что это закончится в ближайшие несколько месяцев», — передает слова Владимира Зеленского американская газета The New York Times. Украинский президент отметил, что, по его мнению, завершение конфликта будет зависеть от ситуации на театре военных действий

Ранее российские власти заявили о том, что Москва была готова не только к проведению прямых дипломатических переговоров с Киевом, но и уже далеко продвинулась в этом направлении, весной 2022 года стороны уже начинали обсуждать контуры возможного мирного соглашения.

Однако, как отмечают в российском министерстве иностранных дел, Украина под давлением Запада вышла из переговорного процесса с РФ, заявив, что будет "добиваться победы на поле боя". В связи с этим, по словам президента России Владимира Путина, возврат к мирным переговорам теперь возможен лишь как минимум с учетом целого ряда важных условий Москвы.