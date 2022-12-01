Украинский пленный Ульянов рассказал об очень низком уровне подготовки бойцов ВСУ

Киевский режим совершенно не заботится о боевой подготовке солдат и офицеров ВСУ Фото: REUTERS

Попавший в российский плен бывший украинский военный Сергей Ульянов рассказал о чрезвычайно низком уровне подготовки в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Как сообщил Ульянов, с марта 2022 года в их воинском подразделении было лишь одно занятие по тактике, а бойцов всего три раза возили на стрельбище.

«Никакой не было у нас подготовки», — цитирует военнопленного информагентство РИА Новости. Ульянов подчеркнул, что за все время подготовки военнослужащих ВСУ лишь один раз собрали на занятии по тактике, которое продлилось всего час, «встали, стоят стадо баранов, которые автоматы держат первый раз».

Ранее стало известно о том, что боевики входящего в состав ВСУ одиозного неонацистского батальона "Кракен" бросили при отступлении своего раненого командира Дмитрия Стрельникова. В итоге он оказался в российском плену и подробно рассказал о цинизме своих подчиненных и сослуживцев. По словам Стрельникова, он надеялся, что бойцы "Кракена" найдут его и помогут ему, однако эти надежды в итоге так и оказались тщетными. В итоге о боевике позаботились взявшие его в плен военнослужащие Вооруженных сил РФ - Стрельников выразил им отдельную благодарность.