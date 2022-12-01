В Хабаровске открыли улицу имени Владимира Сунгоркина

Александр Гамов, Григорий Сунгоркин, Татьяна Сунгоркина, Михаил Дегтярев

Улица имени главного редактора и генерального директора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина, ушедшего из жизни 14 сентября 2022 года, появилась в Хабаровске.

Церемония состоялась ранним утром в первый день зимы, несмотря на небольшой мороз. В ней приняли участие вдова журналиста Татьяна и младший сын Григорий.

Они встретились с мэром города Сергеем Кравчуком и губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, который заверил, что Владимир Сунгоркин навсегда останется в памяти, в том числе, благодаря работе "мощной медиамашины" под названием "Комсомольская правда".

Там же состоялось торжественное вручение постановления о присвоении одной из улиц имени Владимира Сунгоркина. Михаил Дегтярев в ходе общения с семьей, вспомнил, что при последней встречи с главредом "Комсомольской правды" они договорились о выпуске нового труда – книги о Владимире Арсеньеве.

- В настоящее время идея находится на стадии верстки, и вскоре книга попадет во все школы города и края. Автор книги работал над сбором материала самостоятельно, проводя бесчисленное количество времени в поездках и экспедициях, - сказал Михаил Дегтярев.

Затем делегация в составе первых лиц Хабаровского края вместе с Татьяной и Григорием отправились на место расположения будущей улицы Владимира Сунгоркина. Она появится в Индустриальном районе города.

На месте была презентована знаменательная табличка "Улица Владимира Сунгоркина,1", которая увековечит имя почетного дальневосточника на одном из домов. Под табличкой также расположат QR-код, пройдя по которому можно ознакомиться с биографией журналиста и узнать, где он родился, как жил, работал и любил.

"Все, кто знал Владимира Николаевича, подтвердят, что его сердце всегда оставалось на Дальнем Востоке. Особое место в его сердце занимал именно Хабаровск, о котором он постоянно рассказывал сыну и мечтал привезти его сюда. Для нашей семьи он так и остался на своем обожаемом Дальнем Востоке, поэтому нам вдвойне ценно, что его имя будет носить улица в его родном Хабаровске", - рассказала супруга Татьяна Сунгоркина.

Напомним, Владимир Сунгоркин скончался на 69-м году жизни. Главный редактор "Комсомолки" отправился через Приморье, цель – проехать на автомобилях две тысячи километров по следам Владимира Клавдиевича Арсеньева. Экспедиция была приурочена к 150-летию со дня рождения великого путешественника и исследователя, а маршрут должен был быть следующим: Владивосток – Чугуевка – Кавалерово – Дальнегорск – Терней, река Амгу – Мельничное – Дальнереченск – Хабаровск.

Команда успела преодолеть половину пути, не помешал даже прошедший в Приморье тайфун, который размыл дороги. 14 сентября у Владимира Сунгоркина случился инфаркт. Через некоторое время стало известно, что он скончался. Трагедия произошла в селе Мельничное Красноармейского района.