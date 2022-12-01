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НовостиОбщество1 декабря 2022 6:16

Юрист Гусятников порекомендовал россиянам закрыть неиспользуемые банковские счета

Иногда за обслуживание таких счетов начисляется комиссия
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Юрист Гусятников порекомендовал россиянам закрыть неиспользуемые банковские счета

Юрист Гусятников порекомендовал россиянам закрыть неиспользуемые банковские счета

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чтобы гражданину не числиться у банка в должниках, лучше проверить, нет ли у него забытых счетов или тех, которыми он давно не пользуется. Их лучше закрыть, порекомендовал в беседе с агентством "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Как уточнил специалист, в ряде случаев за обслуживание таких счетов взимается комиссия. Об этом говорится в договоре, который нужно внимательно изучить, поскольку через некоторое время вы можете забыть об этом счете, а проценты за обслуживание будут начисляться. Неуплата комиссии за неиспользуемый счет приведет к накоплению задолженности. Поэтому в случае блокировке банковской карты, привязанной к конкретному счету, его тоже необходимо закрыть.

Узнать о том, есть ли у человека долги, доступно через банковское приложение, а также на "Госуслугах" и портале ФНС, добавил эксперт.

Ранее юрист Уткин рекомендовал не выбрасывать банковские карты с истекшим сроком действия. На них содержатся сведения о банковском счете, напомнил эксперт. Конечно, снять деньги со счета через просроченную карту мошенники не смогут, но не исключено, что эти данные злоумышленники попытаются использовать для осуществления каких-либо афер против клиента, пояснил Павел Уткин.