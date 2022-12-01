Юрист Гусятников порекомендовал россиянам закрыть неиспользуемые банковские счета Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чтобы гражданину не числиться у банка в должниках, лучше проверить, нет ли у него забытых счетов или тех, которыми он давно не пользуется. Их лучше закрыть, порекомендовал в беседе с агентством "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Как уточнил специалист, в ряде случаев за обслуживание таких счетов взимается комиссия. Об этом говорится в договоре, который нужно внимательно изучить, поскольку через некоторое время вы можете забыть об этом счете, а проценты за обслуживание будут начисляться. Неуплата комиссии за неиспользуемый счет приведет к накоплению задолженности. Поэтому в случае блокировке банковской карты, привязанной к конкретному счету, его тоже необходимо закрыть.

Узнать о том, есть ли у человека долги, доступно через банковское приложение, а также на "Госуслугах" и портале ФНС, добавил эксперт.

Ранее юрист Уткин рекомендовал не выбрасывать банковские карты с истекшим сроком действия. На них содержатся сведения о банковском счете, напомнил эксперт. Конечно, снять деньги со счета через просроченную карту мошенники не смогут, но не исключено, что эти данные злоумышленники попытаются использовать для осуществления каких-либо афер против клиента, пояснил Павел Уткин.