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НовостиВ мире1 декабря 2022 6:35

Компания Маска Neuralink планирует через полгода вживить первому человеку чип для использования компьютера без рук

Ранее исследование по вживлению подобного чипа уже проводилось на животных, рассказал Илон Маск
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Илон Маск

Илон Маск

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предприниматель Илон Маск накануне, 30 ноября, заявил, что принадлежащая ему компания Neuralink планирует через полгода вживить первому человеку чип для использования компьютера и телефона без помощи рук.

"Мы считаем, что, возможно, примерно через полгода у нас получится вживить первый чип человеку", - уточнил Маск на пресс-конференции.

Бизнесмен пообещал, что компания будет действовать осторожно, и уверил, что необходимые меры предосторожности ранее были приняты при вживлении чипа животным в ходе подобных исследований.

Также он отметил, что большая часть требуемых для получения разрешения документов уже направлена в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Ранее Маск заявил о том, что принадлежащая ему сеть микроблогов Twitter "будет делать много глупостей" в ближайшее время. Соответствующее сообщение он написал 9 ноября в своем микроблоге в этой социальной сети.