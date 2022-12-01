Компания Маска Neuralink планирует через полгода вживить первому человеку чип для использования компьютера без рук

Илон Маск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предприниматель Илон Маск накануне, 30 ноября, заявил, что принадлежащая ему компания Neuralink планирует через полгода вживить первому человеку чип для использования компьютера и телефона без помощи рук.

"Мы считаем, что, возможно, примерно через полгода у нас получится вживить первый чип человеку", - уточнил Маск на пресс-конференции.

Бизнесмен пообещал, что компания будет действовать осторожно, и уверил, что необходимые меры предосторожности ранее были приняты при вживлении чипа животным в ходе подобных исследований.

Также он отметил, что большая часть требуемых для получения разрешения документов уже направлена в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Ранее Маск заявил о том, что принадлежащая ему сеть микроблогов Twitter "будет делать много глупостей" в ближайшее время. Соответствующее сообщение он написал 9 ноября в своем микроблоге в этой социальной сети.