Эксперт по диетическому питанию объяснил, почему перекус бутербродом полезнее, чем йогуртом Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Считается, что перекус из йогурта, фруктов или хлопьев не нанесет вреда организму, но на самом деле это не так. Эксперт по диетическому питанию, менеджер FITKIT Артем Верис. рассказал, что это не так. Сладкие хлопья считаются одними из самых вредных для фигуры, так как в их составе есть сахар, мед, патока или мальтодекстрин.

За счет этого гликемический индекс (ГИ) таких продуктов очень высок, что чревато выбросом в кровь большого количества инсулина. При избытке сладких продуктов в рационе инсулина становится все больше, в итоге поджелудочная железа работает на износ и провоцирует преддиабетическое состояние, а затем и диабет.

Помимо этого, калорийность таких продуктов очень высока, а чувство голода после них начинается очень быстро. К таким же продуктам можно отнести йогурты и творожные сырки.

- Считается, что кисломолочные продукты усваиваются лучше чистого молока, и это правда. Но в составе йогуртов много сахара и получается итог, схожий с хлопьями, - говорит эксперт.

По мнению Верис, не менее спорны перекусы фруктами. Они содержат множество полезных витаминов, минералов и клетчатки и обязательны для приема ежедневно. ВОЗ рекомендует употреблять не менее 400 гр фруктов и овощей ежедневно, но лучше сделать упор на последние.

- Особенно следует быть осторожными с сухофруктами. У некоторых из них, например, у фиников, изюма и инжира очень высокий ГИ, – сообщил эксперт «Газете.Ru».

На этом фоне перекус бутербродом более полезен. Но лучше заменить белый хлеб на цельнозерновой, а колбасу на вареную курицу или индейку. Вместо соуса подойдет творожный сыр.

- Это лучше чем сладкий йогурт. Но если хочется молочный продукт, то стоит присмотреть к греческому йогурту. К нему можно добавить орехи или ягоды. Альтернативой также могут быть протеиновые десерты или печенья: они сбалансированы по макронутриентам, состоят из белков, жиров и углеводов и не содержат сахара и муки, – заключил Артем Верис.

Зачастую осенью и зимой повышается аппетит и снижается уровень физической активности, поэтому многие набирают вес.

- В среднем увеличение происходит на 5%. Это физиологический процесс, связанный с накоплением жировой ткани, в основе которого лежит механизм, сложившийся эволюционно и закрепленный на генетическом уровне, - сказала "Известиям" врач общей практики, заместитель главного врача по лечебной работе ИНВИТРО Анастасия Жданова.

Продукты вроде майонеза, колбасы, сала, яиц и кофе можно употреблять без вреда для здоровья, но только в определенном количестве, сообщает "Москва 24".