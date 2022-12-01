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НовостиПолитика1 декабря 2022 8:01

Читатели le Figaro возмутились решением Еврокомиссии создать спецтрибунал против России

Действия ЕК основаны на двойных стандартах, отметили ряд комментаторов
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Читатели le Figaro возмутились решением Еврокомиссии создать спецтрибунал против России

Читатели le Figaro возмутились решением Еврокомиссии создать спецтрибунал против России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение европейских властей по созданию специального трибунала для расследования действий РФ на Украине заставило читателей французского издания Le Figaro задуматься о легитимности Еврокомиссии.

Ряд комментаторов отметили, что действия Еврокомиссии не только могут привести к эскалации кризиса, но и базируются на двойных стандартах.

"Запад присваивает себе право, справедливость и мораль… В таких судах подсудимые - всегда враги США", - написал La bonne frite française.

"Давайте не будем забывать о трибунале США по военным преступлениям по всему Ближнему Востоку. А хотя нет, мы не можем, они отличные ребята", - пошутила DominiqueD.

"Готовы ли болтуны из Евросоюза подать на США в суд за их преступления в Лаосе? Там смелости не хватит, это точно..." - добавил Jacques 3419.

Напомним, ранее парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала к созданию специального международного уголовного трибунала по Украине.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.