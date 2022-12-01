Читатели le Figaro возмутились решением Еврокомиссии создать спецтрибунал против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение европейских властей по созданию специального трибунала для расследования действий РФ на Украине заставило читателей французского издания Le Figaro задуматься о легитимности Еврокомиссии.

Ряд комментаторов отметили, что действия Еврокомиссии не только могут привести к эскалации кризиса, но и базируются на двойных стандартах.

"Запад присваивает себе право, справедливость и мораль… В таких судах подсудимые - всегда враги США", - написал La bonne frite française.

"Давайте не будем забывать о трибунале США по военным преступлениям по всему Ближнему Востоку. А хотя нет, мы не можем, они отличные ребята", - пошутила DominiqueD.

"Готовы ли болтуны из Евросоюза подать на США в суд за их преступления в Лаосе? Там смелости не хватит, это точно..." - добавил Jacques 3419.

Напомним, ранее парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала к созданию специального международного уголовного трибунала по Украине.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.