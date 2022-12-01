«Мы поможем во всем»: Губернатор Амурской области встретился с мобилизованными

Губернатор Василий Орлов провел встречу с мобилизованными жителями региона. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Глава Амурской области Василий Орлов провел встречу с мобилизованными жителями региона. Бойцы мотострелкового полка, дислоцируемого в Приамурье, обсудили с губернатором насущные вопросы, в том числе единовременные выплаты и помощь семьям.

«Работа по выплатам завершается, более 90% мобилизованных средства получили. По линии минсоцзащиты предоставляется выплата на оплату коммунальных услуг в размере 18 тысяч рублей и по 10 тысяч - на каждого несовершеннолетнего ребенка, - сообщил Василий Орлов. - Есть решение и по освобождению от транспортного налога. Индивидуально работаем с семьями. В каждом муниципалитете организованы штабы помощи родственникам участников СВО».

Губернатор рассказал о планах регионального правительства подарить детям мобилизованных новогодние подарки. Бойцы также просили помочь с местами в детских садах и с переводом из одного образовательного учреждения в другое, поближе к дому. Василий Орлов заверил, что все вопросы будут обязательно решены.

«В муниципалитетах работают штабы, за каждой семьей закреплен куратор, есть телефон «горячей линии» 122, куда можно обратиться. Стесняться не нужно, пусть родные сообщают о своих затруднениях. Мы поможем во всем», - пообещал глава региона.