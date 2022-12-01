В России выросли продажи искусственных елок на 120% Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

1 декабря в российских городах открываются елочные базары. Если на натуральные деревья спрос только начинается, то искусственные скупают с ноября. Маркетплейсы уже отметили феноменальный рост продаж на 30–120% к показателям прошлого года. Из искусственных елей покупатели предпочитают китайские, а из живых— отечественные.

Ozon делится, что средний чек на новогоднюю красавицу составляет 4 тысячи рублей. Уже выкуплено на треть больше моделей, чем годом ранее.

Но обычно пик продаж приходится на середину декабря. Wildberries делится своей статистикой: с 1 по 20 ноября россияне заказали на 120% больше елок, чем в тот же период 2021 года. Чаще всего выбирают модели с имитацией снега и шишек, высотой от 180 до 210 см. Средний чек - 2,5–3 тыс. руб.

Если говорить о средних показателях, то средний чек на пластиковую ель в настоящий момент составляет 3260 руб., это на 7% меньше, чем в ноябре прошлого года.

Профессор кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Чалых дала советы, как выбрать качественное искусственное дерево.

Прежде всего стоит обратить внимание на внешний вид – она должна быть не тусклой, неломкой, упругой и без неприятного химического запаха.

Важный показатель – низкая горючесть. Новая поливинилхлоридная елка может иметь небольшой остаточный запах пластификаторов, которые делают полимер более мягким. Но зато его добавка делает дерево менее опасным и трудновозгораемым.

- если продавец добровольно предлагает пожарный сертификат, то это будет преимуществом, - сказала эксперт NEWS.ru.