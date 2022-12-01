Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика1 декабря 2022 9:10

Лавров считает, что прежние отношения России с Западом не восстановятся

Бизнеса как обычно не будет, подчеркнул глава МИД РФ
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Восстановление прежних отношений России и Запада в области работы по европейской безопасности не произойдет, учитывая сегодняшние действия и коллективного Запада, и ОБСЕ в частности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Понятно только то, что если, и когда, в какой-то момент времени наши западные соседи… наши западные соседи и бывшие партнеры... заинтересуются тем, чтобы как-то восстановить общую работу по европейской безопасности, то восстановления не удастся… восстановление означает то, что было раньше. Но бизнеса как обычно не будет", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции сегодня, 1 декабря.

Также ранее Сергей Лавров предположил, что Евросоюз и НАТО собирают современную коалицию для войны с Россией. Глава МИД РФ отметил, что Москва будет “реально смотреть” на поведение Евросоюза.