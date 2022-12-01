Лавров считает, что прежние отношения России с Западом не восстановятся

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Восстановление прежних отношений России и Запада в области работы по европейской безопасности не произойдет, учитывая сегодняшние действия и коллективного Запада, и ОБСЕ в частности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Понятно только то, что если, и когда, в какой-то момент времени наши западные соседи… наши западные соседи и бывшие партнеры... заинтересуются тем, чтобы как-то восстановить общую работу по европейской безопасности, то восстановления не удастся… восстановление означает то, что было раньше. Но бизнеса как обычно не будет", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции сегодня, 1 декабря.

Также ранее Сергей Лавров предположил, что Евросоюз и НАТО собирают современную коалицию для войны с Россией. Глава МИД РФ отметил, что Москва будет “реально смотреть” на поведение Евросоюза.