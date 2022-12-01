Офтальмолог Егоров предупредил, что снижение зрения может привести к инвалидности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заведующий отделением офтальмологии Госпиталя для ветеранов войн №2 Департамента здравоохранения Москвы Алексей Егоров рассказал россиянам, что значительное снижение зрительных функций может привести к инвалидности.

- К инвалидности по зрению могут привести такие заболевания, как глаукома, дистрофические заболевания сетчатки, атрофия зрительного нерва, аномалии развития и другие, - рассказал доктор в беседе с изданием Lenta.ru.

При этом Егоров добавил, что избежать этого недуга можно, если вести динамическое наблюдение у офтальмолога. Также он посоветовал гражданам посещать врача раз в год, а при необходимости еще чаще.

- Если у пациента уже есть диагноз, который может привести к инвалидности, то в таком случае ему следует тщательнее подходить к своему здоровью, а также соблюдать все рекомендации лечащего врача, - подытожил эксперт.

Ранее телеканал "360" сообщал, что есть привычки, от которых может ухудшиться зрение. Среди них - ношение некачественных солнцезащитных очков. Все дело в том, что солнечные лучи, которые проходят через стекла плохого качества, негативно влияют на здоровье глаз. Еще одним фактором является курение.

Также "Известия" сообщали для профилактики расстройств зрения необходимо добавить в свой рацион морковь, тыкву и другие желто-оранжевые овощи. По словам врача Наталии Тананакиной, в этих овощах содержится бета-каротин, который в организме преобразуется в витамин А.

Чтобы этого не допустить, по его словам, следует вести динамическое наблюдение у офтальмолога. Для этого стоит посещать врача раз в год, а при необходимости еще чаще.

«Если у пациента уже есть диагноз, который может привести к инвалидности, то он должен более тщательно подходить к своему здоровью, регулярно посещать офтальмолога и соблюдать все рекомендации, которые ему дает лечащий врач», — заключил специалист.