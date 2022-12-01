Лавров заявил, что игры НАТО с огнем возле берегов Китая несут риски и для России

Сергей Лавров Фото: REUTERS

НАТО стремятся нагнетать напряженность в регионе Южно-Китайского моря, что создает риски и для безопасности России, поэтому РФ развивает военное сотрудничество с Китаем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы знаем, насколько серьезно Китай относится к таким провокациям, не говоря уже о Тайване и Тайваньском проливе… подобные натовские игры с огнем в тех краях несут угрозу и риски для России - это так же близко к нашим берегам и к нашим морям, как и китайской территории. Поэтому у нас развивается военное сотрудничество с Китаем", - сказал министр.

Также Лавров заявил, что восстановление прежних отношений России и Запада в области работы по европейской безопасности не произойдет, учитывая сегодняшние действия и коллективного Запада, и ОБСЕ в частности.

Ранее Сергей Лавров предположил, что Евросоюз и НАТО собирают современную коалицию для войны с Россией. Глава МИД РФ отметил, что Москва будет “реально смотреть” на поведение Евросоюза.