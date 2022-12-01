Лавров сообщил, что Союзное государство приняло необходимые меры для ответа на провокации

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Союзное государство России и Белоруссии имеет планы военного строительства, с учетом продолжающихся провокаций, в частности, со стороны Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Союзное государство имеет планы военного строительства. У нас есть совместная группировка… Наши президенты уделяют этой проблеме повышенное внимание, учитывая продолжающиеся провокации, в том числе со стороны Украины. Все требуемые меры поддержания готовности к любым вариантам приняты... Мы будем полагаться на наше Союзное государство и его возможности…, - заявил Лавров на пресс-конференции сегодня, 1 декабря.

Также Лавров заявил, что восстановление прежних отношений России и Запада в области работы по европейской безопасности не произойдет, учитывая сегодняшние действия и коллективного Запада, и ОБСЕ в частности.

Ранее Сергей Лавров предположил, что Евросоюз и НАТО собирают современную коалицию для войны с Россией. Глава МИД РФ отметил, что Москва будет “реально смотреть” на поведение Евросоюза.