Психолог объяснил, какие обязанности есть у мужчины в семье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Психолог Александр Шахов объяснил россиянам, какие обязанности существуют у мужчины в семье и почему они важны.

По словам эксперта, обязанностями мужчины в семье должны быть обеспечение достойной жизни, включая финансовую безопасность, защиту(физическую и эмоциональную), понимание женской психологии и воспитание детей с супругой на равных. Об этом пишет РИАМО.

- Предлагаю свою версию списка, созданную мной на основе собственного опыта. Не только как психолога, но и мужчины ... Первая обязанность – обеспечить достойную жизнь и финансовую безопасность. Где жить, что есть и носить, а главное - на какие деньги все это купить, должен решать мужчина, - объяснил Шахов.

Психолог также добавил, что мужчине в семье важно разбираться в женской психологии, в том числе осознавать, для чего женщине нужны цветы и комплименты.

- (Следующий пункт) - удовлетворять сексуально. Секс только когда и как женщина хочет. Если мужчина хоть немного разбирается в женской психологии, он поймет, о чем речь и почему это важно, - объяснил специалист.

Ко всему прочему Шахов добавил необходимость мужчины следить за своим внешним видом и состоянием здоровья. Немаловажным является и стремление мужчины развиваться, отметил он.

Ранее издание "Свободная пресса" сообщало, что эксперты ВЦИОМ провели опрос среди россиян, чтобы узнать, сколько из них обращалось за помощью к психологам. Согласно результатам, 12% жителей нашей страны имеют опыт работы с психологами, из них 8% сказал. Еще 87% россиян не обращались к специалистам за психологической помощью никогда.