Лавров считает, что США и НАТО принимают прямое участие в конфликте на Украине

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Соединенные Штаты и НАТО принимают прямое участие в конфликте на Украине, осуществляя поставки вооружения и подготовку военных кадров. Об этом заявил сегодня, 1 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

"Мы выводим из строя объекты энергетики (на Украине - прим. ред.), которые позволяют вам (Западу - прим. ред.) накачивать Украину смертоносным оружием, чтобы убивать русских... Вы напрямую участвуете не только поставками оружия, но и подготовкой военных кадров", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста Associated Press.

Подготовка военнослужащих, по словам Лаврова, ведется на территории Британии, Германии, Италии и других стран.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.