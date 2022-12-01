Лавров считает, что нельзя обсуждать стабильность без учета ситуации на Украине

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Обсуждение стратегической стабильности с Соединенными Штатами без учета ситуации на Украине невозможно, поскольку Киев нацелен на поражение России, главного игрока в сфере стратегической безопасности, заявил сегодня, 1 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Всем, кристально ясно, что обсуждать сегодня стратегическую стабильность, игнорируя все, что происходит на Украине, невозможно", - сказал дипломат на пресс-конференции.

Кроме этого, Лавров отметил, что киевский режим объявил целью не спасти демократию Украины, а "нанести РФ поражение на поле боя, а то и разрушить".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.