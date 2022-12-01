Названа необычная причина головной боли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Доктор наук, профессор Сеченовского университета, врач-невролог Наталья Шиндряева объяснила россиянам, почему у человека может возникать головная боль.

Эксперт отметила, что головная боль считается одним из самых распространенных жалоб пациентов, которые обращаются за помощью к неврологу. Об этом пишет Газета.Ru.

- Причины бывают разными, самая частая – мышечное напряжение. Такая боль, как правило, тупая и тянущая, средней интенсивности, сопровождается болезненностью мышц шеи и плеч. Классический ее триггер, как ни банально, малоподвижный образ жизни и сидячая работа, - уточнила Шиндряева.

Среди других причин головной боли специалист назвала мигрень.

- Это другой вид головной боли ... Это уже очень серьезный диагноз, заболевание чаще наследственное ... Для мигрени типична односторонняя боль, тошнота, светобоязнь и даже нарушения речи, - уточнила доктор.

Ранее RT писал о связи между приступами головной боли и избыточным весом. Оказалось, что ожирение приводит к системному атеросклерозу. Это заболевание сосудов всего организма, когда они теряют свою эластичность и становятся уязвимыми для отложений холестерина.

Также Life.ru сообщал, что головная боль может возникать при недосыпании, метеозависимости и, например, воздействии внешних факторов. Иногда она способна сигнализировать о серьёзных проблемах со здоровьем, которые могут грозить даже смертью.