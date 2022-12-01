Лавров считает, что риск перерастания в ядерную войну в случае столкновения ядерных держав огромен

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Риск перерастания в ядерную войну в случае любого неядерного столкновения между ядерными державами огромен. Об этом заявил сегодня, 1 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

"У нас есть совместное заявление президентов (России и США - прим. ред.) от июня 2021 года, что ядерная война не может быть выиграна никем, поэтому ее нельзя развязывать… Даже если ее кто-то задумает начать конвенциальными средствами, риск перерастания в ядерную войну будет огромным", - сказал глава ведомства.

По словам Сергея Лаврова, Россия с тревогой наблюдает за риторикой Запада, обвиняющего Москву в подготовке каких-то провокаций с использованием оружия массового уничтожения.

"Но сам-то Запад, включая США, Британию, Францию, делает все, чтобы наращивать свое практически прямое участие в войне, которую руками украинцев они ведут в отношении России…", - добавил министр.

Также Лавров заявил, что восстановление прежних отношений России и Запада в области работы по европейской безопасности не произойдет, учитывая сегодняшние действия и коллективного Запада, и ОБСЕ в частности.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.