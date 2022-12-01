Лавров сообщил, что Россия минимизирует последствия спецоперации для населения Украины

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Военная спецоперация России на Украине с самого начала проводилась в режиме минимизации любых негативных последствий для гражданского населения и для инфраструктуры, это отмечалось, в частности, экспертами из стран НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

На пресс-конференции сегодня, 1 декабря, западный журналист задал Лаврову вопрос о том, как соотносятся слова о защите русскоязычного населения на Украине с ударами по инфраструктуре - в том числе, в тех регионах, которые, согласно законам России, являются частью РФ.

“Вы знаете, наше минобороны и военные эксперты - причем не только российские, но … и эксперты военные других НАТОвских стран - они обращают внимание на то, что наша военная операция… реализовывалась в режиме минимизации любых негативных последствий для гражданского населения и для гражданской инфраструктуры", - сказал Лавров.

Также глава МИД РФ заявил, что восстановление прежних отношений России и Запада в области работы по европейской безопасности не произойдет, учитывая сегодняшние действия и коллективного Запада, и ОБСЕ в частности.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.