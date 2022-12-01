Эксперт дала совет, как выбрать живую елку к Новому году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До Нового года остается месяц, на прилавках появились новогодние игрушки, а еще разворачивают елочные базары. В 2022 году средний чек на живое дерево уменьшился на 17-20%. Те, кто успел приобрести елку в ноябре, в среднем платили до 2903 руб.

Глава благотворительной природоохранной организации «Наш фонд» Ольга Лакустова отметила, что живая ель экологичнее искусственной. Причина в том, что деревья в последствии перерабатываются, а вот искусственные сделаны из пластика, период распада которого сотни лет.

И хотя говорят, что искусственное дерево может служит десятилетиями, но цена на него сейчас не велика и по факту новое покупается через 2-3 года.

Ландшафтный дизайнер Ольга Кутловская в беседе с NEWS.ru дала советы, как выбрать хорошее дерево, которое не начнет осыпаться, едва оказавшись в квартире.

В первую очередь, стоит обратить внимание на хвою. У

ели, сосны или пихты она должна быть насыщенного цвета, держаться на ветке крепко и не осыпаться. Для этого стоит провести рукой по ветке, попробовать ее потрясти. Если есть ощущение, что дерево сухое, то лучше отказаться от покупки.

Ставить дерево стоит в мокрый песок или воду, но перед этим срезать со ствола порядка 5 см коры, так дерево сможет лучше питаться и дольше сохранит свежесть.

- А вот покупать деревья в горшках и надеяться, что они будут расти потом в саду, не стоит. Пересадить ее в открытый грунт, конечно, можно, но ее приживаемость будет минимальна, - заключила Кутловская.