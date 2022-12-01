Нижегородские Пакгаузы признаны победителями премий Innovative Public Interior Awards и «Сделано в России»

Фотографии предоставлены АНО "Центр 800

Пакгаузы - это ажурные металлические конструкции, остались в Нижнем Новгороде после XVI Всероссийской промышленно-художественной выставки, которая проходила в 1896 году. К 800-летию города их обновили и превратили в современные культурные пространства.

«Мы сделали такие пространства, в которых самим хочется жить, творить и развиваться. Мы чувствуем отдачу, когда приходят в зал зрители, когда приходят смотреть выставки. Мы и сами наслаждаемся тем, что получилось. Я думаю, что в этом и есть секрет успеха и того признания, которое мы получаем на всероссийском уровне. Особенно приятно, что мы завоевали награду „Сделано в России“ в результате народного голосования, опередив именитых соперников. И отдельно отмечу номинацию „Выбор года“ от Innovative Public Interior Awards, этот титул означает «лучшие из лучших, лучшие среди всех победителей премии». Такое признание говорит о том, что мы всё сделали правильно», — прокомментировал заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович победу в престижных конкурсах.

Олег Беркович, заместитель губернатора Нижегородской области. Фотографии предоставлены АНО "Центр 800

Награждения лауреатов 11-й премии «Сделано в России» проекта «Сноб» состоялось вчера на торжественной церемонии в театре им. Ермоловой. А в «Москва-Сити» прошло награждение номинантов Innovative Public Interior.

Фотографии предоставлены АНО "Центр 800

Ранее культурные пространства в Пакгаузах стали лауреатом международной премии «Золотой Трезини» в номинации «Лучший реализованный проект реставрации/реконструкции» и были отмечены серебряным дипломом международной премии «Зодчество» в номинации «Объект социального и культурного назначения». В Russian Creative Awards Пакгаузы попали в шорт-листы в номинации «Креативное пространство», Russian Traveler Awards в номинации «Культурно-исторический объект/музей» и общероссийской профессиональной премии Innovative Public Interior Award в номинации «Культура».