В Удмуртии запустили пилотный проект по использованию искусственного интеллекта при постановке диагноза

В Удмуртии запустили пилотный проект по использованию ИИ в медицине Фото: Shutterstock

В Удмуртии запустили проект «Кардиологическая система дистанционной передачи и расшифровки электрокардиограмм с применением искусственного интеллекта». Как сообщает Udm-Info, электрокардиографы с искусственным интеллектом будут помогать врачам республики ставить диагнозы пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Сейчас «умная» техника работает в Городской клинической больнице № 6, Республиканском клинико-диагностическом центре, а также в фельдшерско-акушерских пунктах Игринского и Селтинского районов.

«Проект был запущен в октябре, и мы уже видим большую экономию времени от постановки диагноза до выбранной тактики лечения», – поделилась исполняющая обязанности министра здравоохранения Удмуртии Наталья Якимова.

ИИ быстро описывает и выдает предварительное заключение о наличии патологий во время снятия ЭКГ. В это же время снимок электрокардиограммы, его описание и заключение отправляются в Центральный архив медицинских изображений. Это позволяет врачам дистанционно перепроверять результаты, а затем делать окончательный диагноз. Сейчас таким образом провели уже почти 900 исследований.

«Благодаря такой технологии можно вовремя выявить серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы и начать необходимое лечение, динамически наблюдая за пациентами», – отметил главный внештатный кардиолог Минздрава Удмуртии Сергей Помосов.

На данный момент известно о более 250 000 жителей Удмуртии, которые страдают от болезней системы кровообращения. Решение о дальнейшем использовании искусственного интеллекта в постановке диагноза будет принято после завершения тестирования приборов.