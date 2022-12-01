На юге России с помощью 3D-принтера возвели первый бетонный дом

Дом возвели всего за 36 часов. Фото: ncfu.ru

На юге России появился первый бетонный дом, построенный с помощью 3D-принтера. Здание площадью 100 квадратных метров возвели в Ставрополе за 36 часов.

- Перед началом работ было сделано два единообразных проекта: один дом построили классическим способом, другой - аддитивным методом при помощи принтера. Второй способ работы оказался намного выгоднее и быстрее, экономия составила 36%, - сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского федерального университета, студенты Инженерного института которого и реализовывали идею совместно с конструкторами завода строительного оборудования.

Еще один плюс использования 3D-принтера для возведения домов - отсутствие строительного мусора и остатков материалов. Для печати используется модифицированный мелкозернистый бетон, который подается принтером слой за слоем по заданной трехмерной компьютерной модели. Такой технологический процесс называется экструзия.

По информации издания Newstracker, сейчас в Ставрополе с помощью 3D-технологий ведутся работы по возведению уже двухэтажного здания. С учетом погоды, возведение первого этажа заняло три дня.