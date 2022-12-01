На конгрессе молодых ученых в Сочи Владимир Путин призвал покупать российские товары
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1 декабря президент России Владимир Путин проводит в Сочи в парке "Сириус" встречу с участниками II Конгресса молодых ученых. Это уже вторая встреча в подобном формате.
Во время выступления глава государства призвал граждан покупать российские товары.
- Я всегда об этом говорю, повторю еще раз: покупайте российские товары, - отметил он.
Российский политик также пообещал проработать предложение одной из участниц встречи. Она выступила с инициативой распространить действие инвестиционного налогового вычета на производителей научных приборов.
Напеним, сайт KP.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия. В дискуссии принимают участие молодые ученые и сотрудники научно-технической сферы и высшего образования, а также победители конкурса "Лидеры России".
Как ранее сообщали в пресс-службе президента, на встрече также планируется обсудить предложения по развитию науки и технологий, в том числе - в части проведения в стране Десятилетия науки и технологий.