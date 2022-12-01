На конгрессе молодых ученых в Сочи Владимир Путин призвал покупать российские товары Фото: REUTERS

1 декабря президент России Владимир Путин проводит в Сочи в парке "Сириус" встречу с участниками II Конгресса молодых ученых. Это уже вторая встреча в подобном формате.

Во время выступления глава государства призвал граждан покупать российские товары.

- Я всегда об этом говорю, повторю еще раз: покупайте российские товары, - отметил он.

Российский политик также пообещал проработать предложение одной из участниц встречи. Она выступила с инициативой распространить действие инвестиционного налогового вычета на производителей научных приборов.

Напеним, сайт KP.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия. В дискуссии принимают участие молодые ученые и сотрудники научно-технической сферы и высшего образования, а также победители конкурса "Лидеры России".

Как ранее сообщали в пресс-службе президента, на встрече также планируется обсудить предложения по развитию науки и технологий, в том числе - в части проведения в стране Десятилетия науки и технологий.