Минфин предлагает ограничить налоговый режим для самозанятых

Режим хотят оставить в большей степени для тех, кто занимается оказанием услуг между физическими лицами Фото: Shutterstock

1 декабря в ходе круглого стола в Совете Федерации заместитель директора департамента налоговой политики Минфина Виталий Прокаев выступил с инициативой об ограничении налога на профессиональный доход, сообщает РБК. Суть предложения в том, чтобы режим для самозанятых применялся в большей степени для оказания услуг между физическими лицами.

По словам Прокаева, такая мера необходима чтобы не возникало конкуренции с другими налоговыми ставками для малого бизнеса. В качестве примера он привел обращения от самозанятых, которые занимаются доставкой грузов или пассажирскими перевозками - операторы, через которых они работают, взимают с них плату, а налог приходится платить со всего дохода, то есть без учета вычета отчислений третьим лицам.

- По мнению нашего департамента, режим налога на профессиональный доход, наверное, все-таки должен быть ограничен в применении, — отметил Виталий Прокаев.

В завершении, он напомнил, что налоговый режим вводился для начинающих предпринимателей или людей, занимающихся дополнительным заработком.

По данным на 25 ноября, в России зарегистрировано более 6 млн самозанятых. Налог на профессиональный доход был введен в 2019 году как эксперимент. Сейчас его применять могут жители всех регионов России. Чтобы стать самозанятым необходимо зарабатывать не более 2,4 миллиона рублей в год, не иметь наемных сотрудников, заниматься разрешенной деятельностью.

Подробнее о том, как это сделать - в материале KP.RU.