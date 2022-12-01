Глава МИД Украины Кулеба заявил, что посольства в двух странах получили письма с угрозами Фото: REUTERS

Посольства Украины в двух странах получили письма с угрозами, сообщил агентству Укринформ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Кроме того, что произошло в среду (30 ноября 2022 года) в Мадриде, произошли и другие тревожные события, не связанные со взрывчаткой, однако связанные с отправкой в посольства Украины очень конкретных угроз", - приводит агентство слова министра, уточняя, что речь идет о двух дипмиссиях.

Кулеба не уточнил, какие именно угрозы получили представители посольств, а также страны, где они находятся. Он подчеркнул, что украинский МИД "вскоре выйдет с официальным комментарием по этому поводу".

По мнению главы МИД, с учетом всех этих событий "есть точное основание утверждать, что происходит целенаправленная широкомасштабная кампания".

Напомним, вчера, 30 ноября, сотрудники полиции оцепили здание посольства Украины в Мадриде после сообщений о взрыве. Известно, что в руках представителя дипмиссии взорвался конверт. Человек выжил и добрался до госпиталя самостоятельно. Видео работы оперативных служб на месте преступления опубликовал ранее сайт KP.RU.

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