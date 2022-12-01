Лиза Арзамасова призналась, кто помогает ей в воспитании годовалого сына

Лиза Арзамасова

Лиза Арзамасова из тех, кто придерживается позиции «счастье любит тишину». Она крайне редко рассказывает о своей семейной жизни с Ильей Авербухом. Пара официально жената уже несколько лет, а еще они воспитывают сына Льва.

Летом мальчику исполнился год, и мама стала возвращаться к работе. О сыне Лиза тоже говорит крайне редко, но иногда делает исключение.

Накануне она появилась на вручении светской премии и поделилась, что в воспитании малыша у нее есть помощники.

Лиза Арзамасова Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Лев Ильич уже в том возрасте, когда очень переживает, если родители уходят. Я стараюсь проводить с ним очень много времени. Наверное, каждому ребенку сложно отпускать родителей, но невозможно находиться дома 24 часа – все мы работаем, у каждого из нас есть свои бытовые дела, - делится с сайтом mk.ru Лиза Арзамасова.

На церемонию она вырвалась буквально на час, в это время с малышом будет находиться бабушка.

- А еще у нас есть замечательная няня. Очень хотелось пустить в нашу жизнь человека без какого-то эгоизма, который любил бы Льва Ильича. И это случилось, - заключила она.