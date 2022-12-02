Jah Khalib выпустил новый трек "Доча"

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Хип-хоп артист Jah Khalib выпустил трек в честь своей дочери под названием "Доча". Премьера релиза состоится 2 декабря 2022 года.

Эта песня - нежная, трогательная и умиляющая. Лирика в этой композиции ложится на необычный микс из мелодичных клавишных и прямой бочки.

Трек исполнителя получился очень личным и душевным, ведь Jah Khalib взял за основу собственные впечатления от того, каково быть отцом ребенка. Сама композиции имеет мечтательную и фантазийную атмосферу, которая не оставит слушателя равнодушным.

Исполнитель признается, что до создания трека "Доча" он четыре раза пытался написать песню, в которой сможет в полной мере отразить свои чувства о таком важном событии в жизни, как рождение дочери. Новый сингл как раз получился полным любви.

Напомним, хип-хоп исполнитель Jah Khalib является один из самых популярных артистов СНГ. Его творчество - необычный микс хип-хопа, R&B и поп-музыки.