Роспотребнадзор назвал продукты, в которые чаще всего встречаются опасные бактерии
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Специалисты Роспотребнадзора назвали продукты, в которых чаще всего встречаются опасные бактерии. Оказывается, встретить их можно даже в воде и алкоголе.
В 2021 году эксперты проверяли ряд продовольственных товаров на болезнетворные бактерии. В 3,2% взятых проб были найдены опасные патогены. Этот показатель на 3 процента выше, чем в 2020 году.
В каких продуктах чаще встречаются опасные бактерии:
Кулинарные изделия (суши, роллы) - 16,3%,
Рыбные пресервы - 12,1%,
Грибы - 7,6%,
Рыбные консервы - 7,2%,
Кондитерские изделия с кремом - 7%.
Алкоголь – 2,1%,
Минеральная вода – 2%.
А вот в детском питании такие «соседи» встречаются реже всего.
Рассчитывать, что можно встретить абсолютно стерильный продукт питания – не стоит.
- Патогенные бактерии способны вызывать проблемы со здоровьем. Они попадают в продукты при нарушении условий хранения и транспортировки, - сказал «Абзацу» врач общей практики Денис Прокофьев.
Регионы, где чаще всего встречаются нарушения:
Новгородская область – 12,1%,
Якутия – 9,4%,
Республика Тыва – 8,3%,
Магаданская область – 7,0%,
Дагестан – 6,5%.