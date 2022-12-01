Роспотребнадзор назвал продукты, в которые чаще всего встречаются опасные бактерии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Специалисты Роспотребнадзора назвали продукты, в которых чаще всего встречаются опасные бактерии. Оказывается, встретить их можно даже в воде и алкоголе.

В 2021 году эксперты проверяли ряд продовольственных товаров на болезнетворные бактерии. В 3,2% взятых проб были найдены опасные патогены. Этот показатель на 3 процента выше, чем в 2020 году.

В каких продуктах чаще встречаются опасные бактерии:

Кулинарные изделия (суши, роллы) - 16,3%,

Рыбные пресервы - 12,1%,

Грибы - 7,6%,

Рыбные консервы - 7,2%,

Кондитерские изделия с кремом - 7%.

Алкоголь – 2,1%,

Минеральная вода – 2%.

А вот в детском питании такие «соседи» встречаются реже всего.

Рассчитывать, что можно встретить абсолютно стерильный продукт питания – не стоит.

- Патогенные бактерии способны вызывать проблемы со здоровьем. Они попадают в продукты при нарушении условий хранения и транспортировки, - сказал «Абзацу» врач общей практики Денис Прокофьев.

Регионы, где чаще всего встречаются нарушения:

Новгородская область – 12,1%,

Якутия – 9,4%,

Республика Тыва – 8,3%,

Магаданская область – 7,0%,

Дагестан – 6,5%.