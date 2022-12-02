Песков призвал не обсуждать публично переговоры об обмене заключенными между Россией и США

Песков призвал к "режиму тишины" по вопросу обсуждения возможности обмена заключенными между Россией и США. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кремль не считает необходимым делать публичные заявления по вопросу возможного обмена заключенными между Россией и Соединенными Штатами. Об этом в четверг 1 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Мы не говорим об этом и всех призываем молчать на эту тему. Подобные дела могут обсуждаться только в тишине», - цитирует Пескова ТАСС.

Ранее Песков заявил, что информация о договоренностях касательно обмена россиянина Виктора Бута, похищенного американцами, осужденного и отбывающего наказание в американской тюрьме, на двух граждан США - баскетболистку Бриттни Грайнер и полицейского Пола Уилана, находящихся в российских пенитенциарных заведениях, будет обнародована только после того, как эти договоренности будут достигнуты.

Как ранее писал сайт KP.RU, в 2012 году в США был вынесен приговор российскому предпринимателю Виктору Буту, признанному виновным в якобы сговоре с целью торговли оружием. Он оказался суровым, но самым мягким из всех возможных по предъявленным Буту обвинениям - 25 лет тюрьмы.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была осуждена в России за контрабанду наркотиков, ее приговорили к девяти годам колонии.