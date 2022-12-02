Губернатор Хабаровского края назвал настоящего хозяина тайги

Михаил Дегтярев Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в беседе с политическим обозревателем "Комсомольской правды" Александром Гамовым пошутил, что настоящим хозяином тайги является президент, об этом сообщает сайт KP.RU.

Глава региона назвал Хабаровский край самым лучшим, солнечным городом, отметив при этом, что “в лесу творится черт-те что”.

На уточняющий вопрос обозревателя “КП” Дегтярев пояснил, что недавно амурский тигр загрыз бурого медведя.

- Вот и вопрос – кто хозяин тайги?

- Губернатор.

- Нет. Президент.

Ранее сообщалось, что губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и руководитель Росавтодора Роман Новиков на международном форуме “Транспорт России” подписали меморандум о сотрудничестве в области развития дорог в регионе в ближайшие пять лет. По словам главы края, это знаковый документ. В рамках соглашения планируется привести в порядок около 85% трасс опорной сети.