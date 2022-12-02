В рядах ВСУ выросло число дезертиров после заявления главы Еврокомиссии о потерях украинской армии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские военные начали самовольно покидать свои позиции в зоне проведения военной спецоперации после заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, озвучившей число потерь ВСУ за последние девять месяцев. Об этом сегодня, 2 декабря, заявил ТАСС офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

"Увеличилось число саботажей, самовольного оставления позиций (в зоне проведения спецоперации - прим. ред.), пререканий с командованием и неуставных взаимоотношений. Также выросло число фактов употребления наркотических и алкогольных веществ. Также фиксируется резкий рост социального напряжения в украинском обществе", - уточнил Марочко.

Напомним, Фон дер Ляйен утром 30 ноября 2022 года распространила заявление, в котором сообщила, что потери украинской армии якобы "составили свыше 100 тысяч военных убитыми". Но спустя некоторое время эта фраза была удалена из ее письменного заявления, а из Twitter главы Еврокомиссии исчез видеоролик с соответствующим заявлением - позже видео опубликовали снова, но уже без фрагмента о военных потерях ВСУ.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.