В Совфеде прокомментировали заявление Байдена о готовности к переговорам с Путиным по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стремление Соединенных Штатов к переговорам с Россией не означает прекращения конфликта на Украине, Вашингтон готов начать торг на своих условиях, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что готов поговорить с президентом России Владимиром Путиным, если он проявит интерес.

Как считает Климов, почти все пресс-конференции Байдена теперь являются постановочными, то есть "эта фраза вряд ли случайна".

"Но означать она может не столько готовность срочно распорядиться своим вассалам о прекращении конфликта на украинском театре военных действий, сколько начать с нами торг и явно на условиях США", - отметил сенатор.

Ранее бывший главный редактор “Огонька”, десять лет проживший в США, в беседе с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым прокомментировал заявление Байдена о о его готовности к переговорам с президентом РФ по ситуации на Украине.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.