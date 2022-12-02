Блинкен сообщил, что США остаются в контакте с Россией

Энтони Блинкен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США остаются в контакте с Россией, есть важные темы, по которым страны должны вести диалог, заявил сегодня, 2 декабря, американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"Да, у нас есть контакты с Россией. Есть важные темы, по которым мы должны разговаривать… мы опасаемся, что она (РФ - прим. ред.) применит ядерное оружие, что стало было катастрофой", - заявил Блинкен в интервью телеканалу France 2.

При этом он добавил, что Штаты пока "не видели движения России в эту сторону, но опасения сохраняются".

Также Блинкен сообщил, что США не намерены определять условия переговоров с Россией за Украину, но поддержат решение украинцев.

Ранее бывший главный редактор “Огонька”, десять лет проживший в США, в беседе с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым прокомментировал заявление Байдена о о его готовности к переговорам с президентом РФ по ситуации на Украине.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.