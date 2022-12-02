Блинкен считает, что выход из конфликта на Украине зависит от Москвы

Энтони Блинкен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выход из конфликта на Украине существует, он зависит от решений Москвы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Выход из конфликта (на Украине - прим. ред.) есть, но он полностью зависит от решений, принятых в Москве, от решений российского президента Путина", - заявил Блинкен в интервью телеканалу France 2.

Кроме этого, он отметил, что конфликт на Украине "может завершиться и завтра, если Путин закончит то, что он начал".

Также Блинкен добавил, что США остаются в контакте с Россией, есть важные темы, по которым страны должны вести диалог. При этом он отметил, что Штаты пока "не видели движения России в эту сторону, но опасения сохраняются".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. Он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”.

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