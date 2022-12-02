Блинкен заявил, что США не хотят расширения конфликта на Украине и войны с Россией

Энтони Блинкен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден планирует избежать расширения конфликта на Украине, Вашингтон не хочет войны с Россией, заявил сегодня, 2 декабря, американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"Для Байдена необходимо избежать расширения конфликта на Украине… мы хотим его завершить… Мы не хотим войны с Россией, в особенности… третьей мировой войны. Это не то, к чему мы стремимся", - заявил Блинкен в интервью телеканалу France 2.

Он добавил, что США преследуют целью, чтобы мир на Украине был не только на бумаге, но и на земле, а также чтобы он был долгосрочным.

Также Блинкен отметил, что США остаются в контакте с Россией, есть важные темы, по которым страны должны вести диалог. При этом он отметил, что Штаты пока "не видели движения России в эту сторону, но опасения сохраняются".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.

Подписывайтесь на новый подкаст Радио «Комсомольская правда», в котором мы рассказываем, что будет дальше.