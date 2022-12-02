The Times: Шольц выразил надежду на возврат к "мирному порядку" с Россией

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц во ходе круглого стола на Берлинской конференции по безопасности заявил, что надеется на возвращение к мирному порядку с Россией, сообщает британское издание The Times.

Как заметили журналисты, Шольц сделал "самое откровенное на сегодня" заявление о планах по организации мирового порядка в будущем.

"Мы должны вернуться к соглашениям... служившим основой мира и безопасности в Европе… Мы можем вернуться к мирному порядку… и снова сделать его безопасным, если Россия тоже проявит готовность…", - сказал Шольц.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что США остаются в контакте с Россией, есть важные темы, по которым страны должны вести диалог. При этом он отметил, что Штаты пока "не видели движения России в эту сторону”.

Также ранее в ходе телефонного разговора канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский обсудили переговорный процесс между российской и украинской сторонами.