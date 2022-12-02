Российские военные сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении Фото: REUTERS

В Луганской Народной Республике (ЛНР), на Краснолиманском направлении, за сутки сдались в плен 11 украинских военных, еще свыше 100 человек противник потерял убитыми и ранеными, сообщили сегодня, 2 декабря, в Минобороны России.

Также в ведомстве уточнили, что на данном направлении было нанесено поражение трем ротным тактическим группам ВСУ, которые выдвигались для атаки в направлении Червонопоповки в ЛНР.

"В результате огневого поражения подразделения украинских войск были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери противника за сутки… составили более 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две боевые бронированные машины и два пикапа. Одиннадцать украинских военнослужащих сдались в плен", - уточняется в сводке минобороны.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.