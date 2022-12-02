Российские военные подавили позиции украинских "Градов" в Харьковской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы подавили позиции украинских РСЗО "Град", сообщили сегодня, 2 декабря, в пресс-службе Минобороны России.

"В ходе контрбатарейной борьбы российские военные нанесли удар по району сосредоточения подразделений 40 артиллерийской бригады ВСУ возле населенного пункта Липцы, а также подавлены две огневые позиции реактивных систем залпового огня "Град" ВСУ в районах населенных пунктов Жовтневое и Михайловка Харьковской области…", - уточняется в сообщении российского оборонного ведомства.

Также в Минобороны России сообщили, что Луганской Народной Республике (ЛНР), на Краснолиманском направлении, за сутки сдались в плен 11 украинских военных, еще свыше 100 человек противник потерял убитыми и ранеными.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.