Кадыров в ответ на слова Папы Римского показал, как чеченцы обращаются с украинскими пленными

Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на слова Папы Римского Франциска показал, как чеченские бойцы на передовой обращаются с пленными украинцами,подчеркнув, что быть жестокими нет никакого желания и необходимости.

"Папе Римскому, как духовному наставнику миллионов католиков, следовало бы вести более миролюбивую риторику… Без вмешательства НАТО во внутренние дела Украины у нас никогда не было никаких проблем с украинским народом. Что нельзя сказать о действиях паствы папы римского в лице натовских инструкторов, которые стремятся превратить в пушечное мясо как можно большее число украинских военных. У нас нет никакого желания их убивать, особенно когда они сдаются в плен", - отметил Кадыров в своем Телеграм-канале.

Свою публикацию Кадыров сопроводил видеороликом с фрагментами общения с украинскими военнопленными, на котором звучат шутки и смех, присутствует дружеская атмосфера.

Ранее Папа Римский Франциск в интервью иезуитскому изданию "Америка" заявил, что наибольшую жестокость в ходе военной спецоперации на Украине якобы проявляют бойцы, воспитанные вне русской традиции, приведя в качестве примера бурятов и чеченцев.

Также ранее Папа Римский Франциск возмутился тем, как европейские страны принимают беженцев, отметив, что, в то время как украинцам открыты все двери, беженцы из Африки и Азии могут вообще не пустить в Европейский союз.