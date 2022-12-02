Воздушная тревога объявлена в Днепропетровске 2 декабря 2022 года, в городе прозвучали взрывы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Взрывы прозвучали сегодня, 2 декабря 2022 года, в украинском Днепропетровске, в области объявлена воздушная тревога, об этом сообщает украинское издание "Суспильне" ("Общественное").

"В Днепре слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспильного". В городе и области объявлена воздушная тревога", - уточняется в сообщении в Tелеграм-канале издания.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.