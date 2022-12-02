Путин призвал обеспечить всем необходимым раненных на спецоперации военных Фото: ТАСС

Раненные в ходе специальной военной операции на Украине российские солдаты должны быть обеспечены всем для скорейшего восстановления, заявил президент России Владимир Путин на встрече с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

«В зоне особого внимания, в первую очередь, властей всех уровней сейчас должно находиться оказание всесторонней поддержки солдатам, офицерам, получившим тяжелые ранения в ходе специальной военной операции. Они должны быть обеспечены, причем на качественном, современном уровне всем необходимым для медицинской, социальной реабилитации, скорейшего восстановления», – сказал глава государства.

Как отметил российский лидер, раненные в ходе спецоперации солдаты являются настоящими мужчинами, героями и защитниками своей страны. Они с честью выполнили свой воинский долг, и задача властей выполнить долг перед ними, добавил президент.

Как писал сайт KP.RU, ранее Путин призвал предельно реалистично оценивать положение дел в обеспечении нужд спецоперации на Украине.