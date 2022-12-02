Мошенники начали обманывать нижегородцев под видом сотрудников Роспотребнадзора

Нижегородцев предупредили о новой схеме мошенников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нижнем Новгороде мошенники начали звонить бизнесменам от имени сотрудников регионального управления Роспотребнадзора. Они требовали деньги якобы на помощь мобилизованным, антиковидную литературу и другие документы. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Нижегородкой области.

- Данные лица являются мошенниками и не имеют отношения к Управлению, - цитирует NewsNN представителей ведомства. – В связи с этим просим нижегородцев сохранять бдительность и в случае поступления таких звонков сразу обращаться в Роспотребнадзор.

Позднее все факты обращений будут направлены в правоохранительные органы. Это позволит установить всех виновных и привлечь их к ответственности.

Напомним, ранее мы писали, что региональное управление Роспотребнадзора фиксирует рост заболеваемости ОРВИ и гриппа в Нижегородской области. На сегодняшний день выявлено уже 30 случаев гриппа.