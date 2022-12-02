Дизайнер оценил вид нового "Москвича"

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Бывший главный дизайнер автомобильного завода им. Ленинского Комсомола (АЗЛК) Игорь Зайцев, работавший на предприятии в период с 1974 по 1987 год, оценил вид нового столичного "Москвича".

По его мнению, новый автомобиль выглядит достаточно современно, однако у данной модели есть некоторые дизайнерские недостатки. Об этом пишет Газета.Ru.

- Что касается внешнего вида транспортного средства, то .. .в целом, автомобиль выглядит неплохо, но есть над чем работать. В этой машине традиционная "китайщина". ... Сбоку расположены две косые подштамповки на дверях. Одна из них, с моей точки зрения, лишняя... Другой вариант решения этого недочета – верхняя линия должна каким-то образом соединяться с нижней, быть визуально замкнутой. Можно еще немного изменить форму бампера, - рассказал Зайцев.

При этом дизайнер обратил внимание на то, что нынешний "Москвича" не имеет ничего общего с моделями прошлых лет.

- Нет никакой преемственности, связи с теми машинами, которые выпускались раньше. Тем более, раньше в модельной гамме не было кроссовера, - уточнил он.

Ранее ФАН писал, что автомобили завода "Москвич" ожидается включить в государственную программу поддержки спроса. По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, это случится после внесения коррективов в специальный инвестконтракт "КамАЗа".

Также "Известия" сообщали, что выпуск полностью российского автомобиля на заводе "Москвич" запланирован на 2025 год. До этого, в мае 2022 года, компания Renault передала столичному правительству контроль над своим московским заводом.